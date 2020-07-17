شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحسم مشاركته فى دراما رمضان ويكتفى بفيلم "مش أنا" وألبوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم تامر حسنى سيكتفى هذا العام بفيلمه الجديد مش أنا، وألبومه الغنائى، الذى يعمل عليه حاليا بالتزامن مع تصوير الفيلم، ما سيمنعه من المشاركة فى موسم دراما رمضان المقبل، خاصة وأن المسلسل سيتطلب منه تفرغا كاملا، وهو ما سيجد تامر حسنى فيه صعوبة شديدة لإنشغال بالفيلم الجديد المقرر عرضه خلال العام الجارى.

تامر حسنى أوشك على الانتهاء من تصوير فيله الجديد" مش أنا"، المقرر أن يطرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث يتبقى له ما يقرب من أسبوعين على اٌقصى تقدير على الانتهاء من التصوير بالكامل، ليدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج وخلافه، ليصبح جاهزاً فى أى وقت، ويعمل تامر حالياً على تسجيل أغانيه ألبومه الجديد، المقرر أن يطرحه الفترة المقبلة، حيث يحضر لمفاجأة لجمهوره من خلال الألبوم، خاصة أن جمهوره متعطش للاغانى بعد عطلة "كورونا".

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فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.