- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحي تتعرض للتحرش من النساء وتعلق: دول أصعب من الرجالة والان مع تفاصيل الخبر
وعلقت الفنانة أميرة فتحى من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة، "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو مدربى الخاص اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من التيشرت غصب عني حاجة مقصدهاش".
وتابعت: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظياً هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن أدمن الجروب من الأصدقاء اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة فتحي تتعرض للتحرش من النساء وتعلق: دول أصعب من الرجالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.