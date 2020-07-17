شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحي تتعرض للتحرش من النساء وتعلق: دول أصعب من الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أميرة فتحى، عن تعرضها للتحرش، ولكنها أثارت الجدل بشكل كبير بعد توضيحها بأن ظاهرة التحرش التي تعرضت لها من قبل النساء وليس الرجال فقط، من خلال تعليقاتهم المسيئة على صورتها الأخيرة التى نشرتها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى.

وعلقت الفنانة أميرة فتحى من خلال منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة، "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو مدربى الخاص اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من التيشرت غصب عني حاجة مقصدهاش".

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وتابعت: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظياً هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن أدمن الجروب من الأصدقاء اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".