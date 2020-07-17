شكرا لقرائتكم خبر عن في ذمة الله يا حبيبي.. وفاة والد المخرج هاني خليفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي والد المخرج هاني خليفة، اليوم الخميس، وفقًا لما أعلنه المخرج هاني خليفة، الذي نعى والده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك يا والدي، محمد حسن خليفة، أعظم وأجمل أب مثلي الأعلي، في ذمة الله يا حبيبي، سبحان من له الدوام".
وفي وقت سابق، انسحب المخرج هانى خليفة من استكمال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربينى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد تصوير 40% من الأحداث ما جعل صناع العمل يستعينون بمخرج آخر وهو أحمد شفيق الذى بدأ بالفعل فى استكمال تصوير العمل.
مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذمة الله يا حبيبي.. وفاة والد المخرج هاني خليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.