شكرا لقرائتكم خبر عن باشا مصر يستجم.. أمير كرارة يستمتع بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى الفنان أمير كرارة الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، حيث حرص على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا له خلال قضائه العطلة الصيفية، حيث نشر عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بالموقع الاجتماعي، صورتين أحدهما برفقة أشرف عميرة.



أميرة كرارة

ومن ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".



أميرة كرارة مع أشرف عميرة

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"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

أمير كرارة سيظهر بشكل مختلف عما تعود عليه الجمهور، إذ أن شخصيته فى مسلسل "نسل الأغراب" ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لاسيما أن كرارة معروف بوسامته وأناقته ، ولكن فى "نسل الاغراب" سنشاهد كرارة بالجلابية الصعيدى والعمة، لتكون خطوة جديدة فى تغيير "الميرى".

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.