شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى عن تتويج ريال مدريد بالدورى الأسبانى: ولا فارق معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقته الساخرة، علق الفنان محمد هنيدى على فوز فريق ريال مدريد اليوم، حيث توج الملكى بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 – 2020، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف.

ونشر الفنان محمد هنيدى، الذى يشجع فريق برشلونه الإسبانى، عبر حسابه بموقع تويتر، "كوميك"، معبرا عن حالهم اليوم، دون عليه قائلاً:"على فكرة ولا فارق معايا..أنا عندى منه في الدولاب كتير".



محمد هنيدى

كما نشر الفنان محمد هنيدى ، صورة أخرى معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب، ظهر من خلالها مرتديا قميص فريق ريال مدريد الأسباني، وعلق قائلاً :" هلا مدريد ، هلا بالدوري".

وتوج فريق ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالى 2019 – 2020، للمرة الـ34 فى تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فريق فياريال، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الـ37، من الدوري الإسباني "الليجا"، التى عادت منافساتها، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أنهى ريال مدريد، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف سجله النجم الفرنسي كريم بنزيما، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الكرواتى لوكا مودريتش، ليسدد الكرة بين قدمى حارس فريق ريال مدريد.

وفى الشوط الثانى، عاد كريم بنزيما، ليضيف هدف الفريق الملكى الثانى، فى الدقيقة 77، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها سيرجيو راموس، بعد عرقلته من جانب دفاع فريق الغواصات الصفراء، ليرفع عدد أهدافه هذا الموسم، على مستوى الليجا، إلى 20 هدفا.

ونجح إيبورا، لاعب فياريال، فى تسجيل هدف فريق الغواصات الصفراء الوحيد، فى الدقيقة 83، من ضربة رأسية رائعة، فشل تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد فى التصدى لها.

ويعد لقب الدوري الإسباني، هو الأول للميرنجى، منذ موسم 2016 – 2017، عندما توج به ريال مدريد، أيضا تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

بهذه النتيجة عزز ريال مدريد، صدراته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدى برشلونة، الوصيف برصيد 80 نقطة، بعد تعادله مع أوساسونا، بنتيجة 1 – 1.