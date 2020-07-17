شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل فيلم أحمد آدم "صابر وراضى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف ”الخليج 365” تفاصيل فيلم "صابر وراضى"، للنجم أحمد آدم، والذى انطلق تصويره خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول سائق ويجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائماً راضياً عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، خاصة وأنه مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم بسبب صاحب العمل وهو محسن محيى الدين.

وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنسانى، والعمل من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، حيث صور أحمد آدم الأيام الماضية بإحدى فيلل شبرامنت، وينتقل بعدها فريق العمل إلى التصوير داخل مدينة الإنتاج السينمائى مرة أخرى.

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وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.

وتعود رزان للتعاون مع أحمد آدم بعد 10 سنوات من مشاركتها معه فى مسلسل "الفريجى" الذى تم عرضه عام 2010 من تأليف محمد الباسوسى، وإخراج عمرو عابدين وشارك فى بطولته طارق لطفى، دينا، عايدة رياض، ساندى على، مروى عبد المنعم، نهال عنبر، أحمد صيام، ماهر عصام، عبد الله مشرف، سعيد طرابيك.