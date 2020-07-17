شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل وحسن الرداد يتصدران بوستر "توأم روحي" قبل طرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المنتج أحمد السبكى البوستر الرسمي لفيلم "توأم روحى" بطولة النجمين حسن الرداد وأمينة خليل، استعدادًا لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل، بعد الانتهاء من تصويره مؤخرًا وقرر منتجه طرحه فى دور العرض خلال موسم العيد.

وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير آخر المشاهد منذ شهر بعد فترة توقف، حيث تم استئناف آخر يومين وانتهى العمل بالكامل، والفيلم بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

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يذكر أن الحياة أعيدت لدور العرض منذ أسبوعين بعد 3 أشهر من الاغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث قررت الحكومة المصرية اعادة تشغيل دور العرض بنسبة 25 % فقط وهو ما جعل القائمين عليها يعرضون أفلام شهر يناير وفبراير مرة أخرى، ولكن مع توقعات زيادة نسبة التشغيل إلى 50 % جعل المنتجين يتشجعون على طرح أفلامهم فى عيد الأضحى.