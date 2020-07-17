هل طلبت هايلى بالدوين من جاستين بيبر إعطاءها بعض المساحة في علاقتهما؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طلبت النجمة و السوبر موديل هايلي بالدوين من زوجها نجم البوب الكندي جاستين بيبر لبعض المساحة في علاقتهما؟ تساؤل غريب أثار الكثير من الجدل حول علاقة الزوجين التي كانت توصف دائما بأنها علاقة مثالية ومستقرة وهادئة، وبعد انتشار هذه الأقاويل أكد موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من القضايا المنتشرة حول نجوم العالم أن ما يتردد ما هو إلا شائعة وأن علاقة النجمين مازالت رائعة، حيث قضى الزوجان مؤخرا وقتا رومانسيا ممتعا خلال رحلتهما في يوتا.

بدأت الشائعة بنشر موقع "star " تقرير يزعم أن هايلي بالدوين أخبرت مؤخرا جاستين بيبر أنها بحاجة إلى استراحة من العلاقة وأن تأخذ مساحة أكبر لنفسها ، حيث ادعى مصدر للموقع أن اللذين هايلي و بيبر اللذان تزوجا منذ عامين تقريبا ، ربما تكون علاقتهم قد اضطربت و ذلك بعد إسقاط بالدوين هذه القنبلة على زوجها .

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على الرغم من أن الزوجين كانا يوثقان علاقتهما وزواجهما من خلال The Biebers on Watch على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيس بوك " إلا أن صديقا مقربا من الزوجين قال إن العمل الجماعي يضغط بشكل مباشر على أعصاب بالدوين ، خاصة مع محاربة "بيبر" لمزاعم الاغتصاب التي انتشرت مؤخرا.

وأشار المصدر أن جاستين بيبر أصبح أكثر تمسكا بهايلي وهو ما جعلها تنصحه بضرورة التعامل بشكل طبيعي دون الالتزام معا كل الوقت فوجود مساحة أمر ضروري ، كما فاجأته بالدوين أنها ستسافر مع بيلا حديد الي إيطاليا للعمل.