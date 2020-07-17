شكرا لقرائتكم خبر عن "حنة ورد" يشارك في مهرجان رود آيلاند بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج مراد مصطفى مشاركة فيلمه القصير "حنة ورد" فى المسابقة الدولية بمهرجان رود آيلاند السينمائى الدولى فى الولايات المتحدة الأمريكية المقام في الفترة بين 4 - 9 أغسطس، فى الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان.

وكان فيلم "حنة ورد" قد شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان بوسان السينمائى الدولى فى دورته الـ 37 بكوريا الجنوبية -Busan International Short Film Festival وهو أحد المهرجانات المؤهلة للأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

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الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى احد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

فيلم حنة ورد كان من المقرر أن يشارك فى مسابقة الفيلم القصير بمهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى الذى تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، وذلك فى مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان مع الفيلم المصرى "الحد الساعة خمسة".