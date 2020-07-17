شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينضم بقناة جديدة لموقع "يوتيوب" بفيديو على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم أحمد حلمى، عن تدشينه قناة جديدة باسمه على موقع يوتيوب، والتى كشف عنها بفيديو نشره عبر القناة الجديدة، إضافة إلى حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك"، وقال حلمى، فى مقطع الفيديو الذى صوره على الشاطئ، "عملت قناة يوتيوب جديدة.. يعنى إن شاء الله تعجبكو ودا هيكون أول فيديو أسجله على قناة اليوتيوب الجديدة.. هتلاقوا اللينك بتاع القناة تحت فى حته موجود تحت فى حته كده يعنى".

يأتى هذا فى إطار حرص النجم أحمد حلمى على التفاعل مع متابعيه من وقت لآخر بطرق مختلفة من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى ظهر جلياً خلال آخر فيديو قام بنشره، قبل يومين، عبر حسابه على موقع تيك توك، حيث ظهر فى فيديو وهو يرقص وعلق عليه بكتابة: "لما متلاقيش حاجة تحطها على تيك توك".

وكان قد شارك النجم أحمد حلمى، جمهوره عبر حسابه على تويتر، بمشهد له "ظرف طارق"، وهو يركض فيه وراء سيارة بطلة الفيلم نور ليصطدم بعمود النور، وكتب عليه ساخرا: "وأنا بجرى وراء طموحاتى".

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على جانب آخر دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.

أفلام أحمد حلمى التى أتاحتها منصة watch it هى "1000 مبروك" إخراج أحمد نادر جلال و"عسل أسود" الذى يشارك فى بطولته ايمى سمير غانم ودوارد ولطفى لبيب وإنعام سالوسة وإخراج خالد مرعى، و"أسف على الإزعاج" ويشارك فى بطولته منة شلبى ومحموج حميدة ودلال عبد العزيز وأحمد فؤاد سليم وإخراج خالد مرعى.

وضمت منصة watch it أيضا أفلام "بلبل حيران" بمشاركة زينة وشيرى عادل وإيمى سمير غانم وإخراج خالد مرعى، و"جعلتنى مجرما" بمشاركة غادة عادل وادوارد وريهام عبد الغفور وإخراج عمرو عرفة، و"كده رضا" بمشاركة منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب وإخراج أحمد نادر جلال، و"ميدو مشاكل" بمشاركة شيرين عبد الوهاب وحسن حسنى ورامز جلال ومحمد لطفى ونشوى مصطفى وإخراج محمد النجار.

وكذلك فيلم "زكى شان" الذى يشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز وحسن حسنى وأمير كرارة وانتصار وإخراج وائل احسان، وفيلم "ظرف طارق" الذى يشارك فى بطولته نور ومجدى كامل وخالد الصاوى وميس حمدان ويوسف داود وإخراج وائل احسان، وفيلم "إكس لاج" بمشاركة دنيا سمير غانم وابراهيم نصر وخالد سرحان وايمى سمير غانم ومحمد شاهين وياسمين رئيس وناهد السباعى وإخراج شريف عرفة.