شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان عن علاجه من فيروس كورونا المستجد: بروتوكول المستشفى "مُقيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفنان العالمي أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، مساء اليوم الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وانستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا :"أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتناني ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات قال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".

وفي وقت سابق، شارك الفنان العالمي الهندي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له، لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، كما وجه رسالة إلى جمهوره بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان في رسالته إلى الجمهور: "أولئك الذين يكرهون كل الآخرين، والذين يعبرون عن الغيرة دائمًا تجاه الآخرين، الذين لا يزالون غير راضين وغاضبين ويشككون دائما.. أولئك الذين يعيشون على الآخرين.. ستبقى هذه الأنواع الستة من الناس مليئة بالحزن .. كلما أمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء المستوطنين".

وفي وقت سابق، أعرب الفنان العالمي أميتاب باتشان عن شكره الشديد لمن صلوا من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد إعلان إصابته بمرض "كوفيد 19"، حيث عبر عن امتنانه للمعجبين، قائلا :" لن أتمكن من التعبير عن امتناني الشخصي".

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وقال أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "لمن عبروا عن قلقهم وصلواتهم لي .. امتناني وحبي الذي لا ينتهي .. شكرا لكم".

وأقام عشاق أميتاب باتشان أسطورة السينما الهندية الصلوات الإثنين الماضي، من أجل شفائه هو ومن أصيب من أفراد عائلته، ولا يزال باتشان (77 عاما) وابنه أبهيشيك فى المستشفى فى مومباى، فى حين تخضع زوجة ابنه الممثلة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راى باتشان وحفيدته البالغة من العمر ثمانية أعوام للحجر الصحى المنزلى بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس كورونا، الذى ينتشر فى الهند بسرعة أكبر، بعد تخفيف العزل العام فى نهاية مايو من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

وأقام المعجبون بباتشان شعائر هندوسية خاصة فى المعابد فى مختلف أنحاء الهند، من أجل شفاء الممثل الذى حاز أعجاب الجماهير واحترامها على مدى عشرات السنين.