شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تروج لـ"صاحب المقام" قبل عرضه 30 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت النجمة الكبيرة يسرا لفيلمها "صاحب المقام" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية 30 يوليو الجارى دون عرضه سينمائيًا، ويشاركها البطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم "جيم أوفر" بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث، خاصة أن جد آسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث إن آسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.

من جانبه وجه ماندو العدل التحية لكل صناع العمل، قائلاً: عايز أشكر كل كرو الفيلم من أكبر عامل لأصغر عامل.. كل اللى كانوا ورا الكاميرا أبطال حقيقيين".

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وخص ماندو العدل أبطال العمل كل على حدة وبدأ بالنجمة الكبيرة يسرا قائلا: يسرا.. فخور إن إحنا اشتغلنا وإن فى الـ cv بتاعى اسم كبير قوى كدة ده غير إنها إنسانة من أجمل ما يكون"

وأضاف: شكرا لـ آسر ياسين .. ممثل محترم ومحترف وموهوب لأقصى درجة وتعب معايا جدا فى الفيلم على كل المستويات.. شكرا أمينة خليل.. موهبة جميلة وبتتقدم.. شكرًا بيومى فؤاد هتشوفوه بشكل مختلف.. وألف شكر لكل ضيوف الشرف اللى نورونا وعلى رأسهم إبراهيم نصر ومحمود مسعود الله يرحمهما".

وأخيرًا تمنى ماندو العدل أن ينال العمل إعجاب الجمهور قائلاً: "يارب الفيلم يتشاف كويس ويعجب الناس ويدينا على قد تعبنا واجتهادنا".