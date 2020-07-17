شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده.. أحمد السعدني: أصعب سنة عدت عليا ومحدش سندني غير ربنا وأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده اليوم الخميس، كما تلقى العديد من التهاني بمناسبة ذكرى ميلاده من نجوم الفن، وعلى رأسهم النجم شريف منير والفنانة ريهام عبد الغفور وأنجي علي ومحمد محمود عبد العزيز وهنادي مهنا وغيرهم من نجوم الفن.

وقال الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم في ذكرى ميلاده :"أصعب سنة عدت عليا وحقيقي مسندنيش فيها غير ربنا وأهلي وصحابي.. متشكر لكل كلمه حلوة ومن السنادي أنا قلبت benjamin button وكل سنه حصغر سنة".





كما شارك الفنان أحمد السعدني متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور مع أصدقائه من نجوم الفن عبر خاصية الاستوري، حيث قدم العديد من الفنانين التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده.





وحرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على الاحتفاء بعيد ميلاد صديقها الفنان أحمد السعدنى من خلال نشر صورة لهما، وعلقت عليها بكلمات تعكس مدى علاقتهما وصداقتهما المستمرة منذ أيام الجامعة حين كتبت: "Happy birthday يا ألذ سعدون فى حياتى من أيام الجامعة".

على جانب آخر شارك الفنان أحمد السعدنى متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، يظهر خلالها بنيولوك جديد. والتقط السعدنى الصورة من داخل منزله، أثناء قضائه لفترة العزل الصحى المنزلى، وظهر وهو بشعر طويل على غير العادة وفى زيادة ملحوظة للوزن.

Advertisements







