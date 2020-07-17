ندى بسيوني أنيقة و"سيلفي" نسرين طافش.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: ندى بسيوني نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة لها بفستان أزرق أنيق. أحمد الشامي نشر الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له داخل الجيم. سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. سيرين عبدالنور Advertisements نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها. ميساء مغربي نشرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. نسرين طافش نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة. أصالة نصري نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها شام الذهبي. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

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