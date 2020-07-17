وفاة والد المخرج هاني خليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن المخرج هاني خليفة، وفاة والده من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "رحمة الله عليك يا والدي".

وأضاف "خليفة": "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمة الله عليك يا والدي، محمد حسن خليفة، أعظم وأجمل أب مثلي الأعلى، في ذمة الله يا حبيبي، سبحان من له الدوام".

هاني خليفة، بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج للعديد من الأعمال الهامة، بينها: "سارق الفرح، قشر البندق، عرق البلح، أحلام مسروقة"، وأخرج عدد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها: "سهر الليالي، ليالي أوجيني، لعبة النسيان، سكر مر، الحساب يجمع، فوق مستوى الشبهات".