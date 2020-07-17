فيفي عبده توضح حقيقة تعرضها للتحرش في واقعة قديمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نفت الفنانة فيفي عبده، تعرضها للتحرش، بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت خلاله، وهي تتحدث مع أحد الشباب بطريقة حادة، مؤكدين أن هذا الشاب تحرش بها.
وعبر خاصية "ستوري إنستجرام"، نشرت فيفي صورة من الفيديو المنتشر، وعلقت: "على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين، ده كان واحد عاوز يتصور، وأنا رفضت احترامًا للعزاء اللي كنت فيه".
وشاركت فيفي عبده في الموسم الرمضاني المنقضي، ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، استضافت على مدار 30 يومًا العديد من النجوم.
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