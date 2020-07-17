من داخل المستشفى.. أميتاب باتشان يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غرّد النجم الهندي أميتاب باتشان، حول تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ يتواجد حاليًا في أحد مستشفيات بومباي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكتب "باتشان" عبر "تويتر": "أتلقى كل بركاتكم وحبكم وصلواتكم عبر الرسائل القصيرة، واتس آب، وانستجرام وعلى المدونة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الممكنة، امتناني ليس له حدود".

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وعن تطورات حالته الصحية، قال" أتلقى العلاج لكن بروتوكول المستشفى مقيد ولا أستطيع أن أقول المزيد".

وأثبتت الفحوصات إصابة النجم أميتاب باتشان بفيروس كورونا، السبت الماضي، كما أصيب نجله "أبهشيك" بالفيروس، وتم إعلان إصابة زوجة ابنه النجمة الهندية إيشواريا راي وحفيدته، لتخضعا للعزل المنزلي، بينما جاءت نتيجة التحليل لباقي أفراد الأسرة سلبية.