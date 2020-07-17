شاهد .. حسن الرداد يطرح البوستر الرسمي لـ توأم روحي

طرح الفنان حسن الرداد البوستر الرسمي لفيلم توأم روحي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وفيلم توأم روحي من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن،

وبطولة كل من حسن الرداد، أمينة خليل، رجاء الجداوي، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ومن المقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض.