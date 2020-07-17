بـ صورة من الاستوديو .. مصطفى حجاج يفاجئ جمهوره بعمل فني جديد

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر مصطفى حجاج من خلالها داخل الاستوديو، حيث فاجئ جمهوره بعمل فني جديد. Advertisements وصرح مصطفى حجاج قائلًا: هانت ان شاء الله .. استنونا. يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية بعنوان نصيبي وقسمتي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسـام عبد المنعم، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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