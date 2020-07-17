أوشك الفنان احمد المطيري، من الانتهاء من كتابة فيلمه الجديد والذي يحمل اسم مبدئي "ديوان العروبة"، مشيرًا إلى أنه أنتهى من كتابة ما يقرب من 80 % من الفيلم.
وأوضح "المطيري" أن الفيلم يدور في إطار درامي عن العصور القديمة،ويعتمد على البطولة الجماعية التي تعتمد على الشباب، ومن المقرر أن يقوم بدور البطولة الفنان أحمد المطيري.
ويعقد الفنان احمد المطيري جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصةبفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير، حيث من المقرر عرضه في رأس السنة.
الجدير بالذكر أن الفنان أحمد المطيري يعد واحدًا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، وله العديد من المسلسلات واللقاءات التلفزيونية الحرة التى حظت بملايين المشاهدات.
كانت هذه تفاصيل خبر "ديوان العروبة" يقود الكاتب السينمائي احمد المطيري لبطولة اول أفلامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.