في هذا الموعد .. حمو بيكا يحل ضيفا على ريم البارودي

أعلن الفنان حمو بيكا عن حلوله ضيف الفنانة ريم البارودي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر حمو بيكا صورة برفقة ريم من داخل كواليس تصوير برنامج شارع النهار، والمقرر عرض الحلقة يوم الاثنين الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساًء، عبر شاشة قناة النهار. من داخل كواليس تصوير برنامج شارع النهار، والمقرر عرض الحلقة يوم الاثنين الموافق 20 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساًء، عبر شاشة قناة النهار. Advertisements يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان احنا عالمريخ، والأغنية من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وشارك في الغناء الفنانون نور التوت، علي قدورة، عمر كمال، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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