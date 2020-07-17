تراند اليوم : محمد ممدوح يعرب عن إعجابة بكليب محمد محسن – شاهد

نشر الفنان محمد ممدوح فيديو لأغنية محمد محسن الجديدة وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .

وعلق محمد ممدوح علي الفيديو قائلاً: “واسلمي في كل حين.. برافو محمد محسن.. تحيا مصر ”

وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي :

– الاغنيه فعلا تجنن

– الكليب يجنن

– برافو فعلا

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح مسلسل “قابيل”، الذى شارك به خلال الموسم الرمضاني الماضي، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر، سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج، أمينة خليل، على الطيب، أحمد كمال، نهى عابدين.

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