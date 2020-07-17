تراند اليوم : شوفوني وأنا ميت .. أحمد الفيشاوي من كواليس الحارث – إتفرج

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صور جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وظهر الفيشاوي من كواليس فيلمه الجديد “الحارث” وعلق على الصورة قائلا: “مع أروع قسم … تصوير سينمائي .. شوفوني وانا ميت”.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

احلي فنان، ف انتظارك يا نجم، منورين

ويذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم “ولاد رزق 2” بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

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يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.