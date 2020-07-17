تراند اليوم : محمد رمضان ولع التيك توك بأغنيته الجديدة – إتفرج

نشر الفنان محمد رمضان فيديو كليب “تيك توك” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان معلقاً على الفيديو: دلوقتي أغنيتي الجديدة #تيك_توك مع سوبر ساكو على قناتي الرسمية يوتيوب.

وسافر الفنان محمد رمضان إلى مدينة نيويورك، ليشهد العرض الأول لكليبه الجديد تيك توك بساحة تايم سكوير، لتكون السابقة الأولى من نوعها، أن يعرض فيديو كليب لفنان مصري، بهذه الساحة والتي تعد من أشهر معالم مدينة نيويورك.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “البرنس” والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا وتأليف وإخراج محمد سامي.

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