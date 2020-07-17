تراند اليوم : حكاية أميرة فتحي والتحرش : التوب ” اتزحلق ” فاتحرشوا بيا الستات

بصراحة فاتنة أوي وبزيادة الفنانة أميرة فتحي ..

فنانة !! .. حد فاكر اصلا اخر عمل فني ليها كان أيه ..

طب فاتنة ازاي .. ومن انهي اتجاه لامؤاخذة …

لكن بما ان اليومين دول التريند هو التحرش ..

وكان من الصعب على اميرة فتحي أن تزعم ان الرجال قد تحرشوا بها ، ولو قالت ان الرجالة بيتحرشوا بيها ، الطبيعي ان الخبر مش هيهم ناس كتير، لان الست أميرة لا عليها العين ولا هي في بؤرة الاهتمام ولا يمكن تصنيفها بنجمة الصف الثاني ولا التاسع حتى.

تقريبا لولا الخبر ده .. ولولا ان سبق اسمها كلمة الفنانة ” افتراضيا ” كان الناس افتكرتها احدي ناشطات السوشيال ميديا .

المهم بما ان فكرة التحرش من الرجال كانت صعبة ومش هتعمل مفعول.. فكان الأوقع ان تحرج بفكرة عبقرية أن من تحرش بها هم النساء .. شوفوا ازاي .

النساء غيرانين من أميرة فتحي وبيحسدوها ” على ما تملكه ” .. وهما لأ ..

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النساء عنيهم زاغت على أميرة فتحي … تصدقوا يا رجالة ويا ستات كمان !!

عايزين تصدقوا صدقوا .. ادي الخبر وادي اميرة :

حيث علقت الفنانة اميرة فتحى منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تكشف فيه عن تعرضها للتحرش الجنسى بسبب صورة نشرتها مع صديق لها ومدربها الخاص.

وقالت أميرة فتحي “مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو الـtrainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من الـ”t –shirt” غصب عني حاجة مقصدهاش”.

وأضافت أميرة فتحي، “اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيًا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما تفاعلت معه وأحد أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت.

وأوضحت أميرة فتحي، “سألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن admin الجروب من el friends اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظرى”.