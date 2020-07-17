تراند اليوم : نجوم خانوا عائلاتهم وقرايبهم : اتفرج

كتب – الخليج 365

شهدت الفترة الاخيرة ظهور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة امام القضاء في تهم مختلفة سواء مدنية او جنائية لخلافات اسرية منها الامتناع عن دفع النفقة وغيرها .

و نرصد لكم في التقرير التالي احدث النجوم و اشهرهم امام القضاء سواء رياضين او فنانين:

تصالح احمد فلوكس مع شقيقته بعد الحكم عليها سنتين بتهمة سرقته

حجزت محكمة جنح الدقي في الجيزة، اليوم الأربعاء، نظر المعارضة المقدمة من شقيقة الفنان أحمد فلوكس، على الحكم الصادر في حقها بالحبس غيابيًا سنتين بتهمة سرقة صفحة شقيقها على «فيسبوك»، إلى جلسة 28 يوليو الجاري، للنطق بالحكم

وأقر الطرفان أمام هيئة المحكمة بالتصالح

كانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكمها غيابيًا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سرقة صفحته على «فيسبوك»، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمها 100 جنيه، في اتهامها بسرقة «الأكاونت» الخاص به وارتكاب جريمة الإزعاج العام

كان فلوكس قد تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته «يسر فاروق» التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على «فيس بوك»

حبس «مجدي عبد الغني» سنة.. وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام بدوي وأمانة سر شعبان سعيد، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين غيابيا عام وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث قاربه.

كان قد أقام محامي كل ورثة المرحوم سيد أحمد “عبدالرحمن سيد أحمد، يحيي سيد أحمد، أماني سيد أحمد، أحمد سيد أحمد، أمل منصور سيد أحمد، هالة عبد العال سيد احمد، أحمد عبدالشكور سيد أحمد” جنحة مباشرة حملت الرقم 15431 لسنة 2019، يختصمون فيها الكابتن مجدي عبدالغني سيد أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد عبدالغني ومصطفي عبدالغني، ويتهمونهم بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

حبس إبراهيم سعيد لتخلفه عن دفع 90 ألف نفقة لابنه

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قضت محكمة المعادى، بحبس إبراهيم سعيد شهر، فى الدعوة ى التى أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

وكان قد أقام هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.

وأشار حمد الله المحامى بدعوته أنه تم إبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها.

وذكرت ابتسام فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله أدم، مما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا كمدير فنى بنادى جولدى الرياضى، مما دفع المحكمة لإحالة الدعوى إلى المحكمة.

وأكدت المدعية فى دعواها أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.

تأجيل استئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي ، تأجيل استئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، لجلسة 22 يوليو للمستندات.

كانت محكمة جنح الدقي، قد أيدت حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، والمتهم فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور.

يشار إلى أن محكمة جنح الدقي، قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفا كتعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.

وكانت لينا الفيشاوي قد أقامت دعوى ضد والدها الفنان أحمد الفيشاوي لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن نفقاتها، وامتناعه عن سداد تلك المبالغ المتراكمة من وقت صدور الحكم.

مصطفى قمر

دارت خلافات بين الفنان مصطفى قمر وشقيقته، في عام 2015، ما جعل شقيقة “قمر” تتقدم بمستند للجهات المختصة يفيد بتهربه من الجيش، وعندما مثل أمام المحكمة تبين أنه لم يكن بالبلاد في الفترة المطلوب فيها تجنيده، وأنه عاد بعدما تخطي الثلاثين (السن القانوني للالتحاق بالجيش) لذلك أغلقت القضية.