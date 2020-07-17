تراند اليوم : هأأأأأأو شكلها هتولع .. أوكا يطرح أغنيته الجديدة بعد إنفصاله عن أورتيجا – فيديو

في أول تجربة فنية له بعد الانفصال عن زميلة أورتيجا، طرح مطرب المهرجانات والموزع أوكا أول عمل فني له والذي يحمل اسم “هأأأأأو”.

الأغنية من نوعية أغاني المهرجانات، وشاركه في تقديمها هيصه، وتم نشرها عبر قناة أوكا على YouTube، وهو من كلمات ايسو ومن توزيع أوكا.

وكان مطرب المهرجانات أورتيجا قد أعلن انفصاله عن أوكا بعد 10 سنوات من التعاون بينهما.

نشر أورتيجا عبر Instagram فيديو ظهر فيه ليوضح عض الأمور، بعدما تلقى أسئلة كثيرة من جمهورهما عن جود خلافات بينهما هي سبب الانفصال.

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أكد أورتيجا أن هذا الأمر غير صحيح، نعم انفصلا لكن لا يوجد أي خلاف، متمنيا له التوفيق.

قال: “بخصوص “أوكا وأورتيجا” علشان كل الناس اللي بتقعد تبعت أنتوا ليه مبقتوش مع بعض أنتوا متخانقين، طبعا مفيش أي حاجة من الكلام ده مش عارف أرد أقولكم إيه كل واحد بيسمع حاجة من برا بيجي يقولها، أنا هوضحلكم الصورة لجمهور أوكا وأورتيجا”.

تابع: “أوكا أخويا وعشرة حياتي وصديق كفاح وشفنا كل حاجة حلوة ووحشه مع بعض فمش هنيجي على آخر الزمن بعد ما نكبر، ونتخانق ونمسك في بعض زي ما الناس بتقول، خالص يا جماعة إحنا كل القصة أن أوكا بقى لوحدة وأورتيجا بقى لوحدة وأنا بتمناله كل التوفيق في حياته وفي شغله ويبقى أحسن حد في الدنيا وبتمنى لنفسي أنا كمان ربنا يرزقنا احنا الاتنين ويوفقنا”.

أضاف، “ودايما أوكا وأورتيجا اسمهم مرتبط ببعض مش علشان شغل علشان إحنا من قبل الشغل في حاجات كتير أوي مع بعض، بتمناله وبتمنالي التوفيق ورنا يرزقنا إحنا الاتنين، وياريت يكون الخبر ميزعلش حد، هو الموضوع باين بس أنتوا بتقولوا كلام غلط”.