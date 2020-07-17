تحديث نتفليكس تضم ملايين المشتركين الجدد وتشهد زيادة في الإيرادات

الخميس 16 يوليه 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أعلنت شركة نتفليكس العملاقة لخدمات البث عبر الإنترنت عن أرباحها للربع الثاني من عام 2020 اليوم الخميس، وتبين خطأ توقعات المحللين بشأن الربح لكل سهم، لكنها تجاوزت التوقعات فيما يتعلق بالمشتركين الجدد وإجمالي الإيرادات.



وتتوقع نتفليكس تباطؤ زيادة عدد المشتركين برسوم، حيث أدت بيانات الأرباح المختلطة إلى انخفاض سهم الشركة بأكثر من 11 بالمئة في عمليات التداول بعد إغلاق البورصة.

وانضم 1ر10 مليون مشترك برسوم للشركة، وهو رقم قياسي للربع الثاني، في دفعة يرجح أن سببها قضاء مئات الملايين من الأشخاص المزيد من الوقت في المنزل بسبب جائحة كورونا.