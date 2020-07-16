أكثر 10 أفلام شعبية في تاريخ نتفليكس

كشفت شبكة نتفليكس قائمة أكثر أفلامها الأصلية مشاهدة لأول مرة في تاريخها هذا العام.

وبدأت شبكة البث الإلكتروني مؤخراً في منح مستخدميها نظرة على عروضها الأكثر شيوعاً، لضمان عدم تفويتها بين كم العروض الضخمة التي تبثها كل شهر.

وتضمنت القائمة بعضاً من أعلى أفلام نتفليكس تكلفة على الإطلاق، وهو ما يؤكد أن هذه العروض كانت تستحق المخاطرة.

وكشف موقع "دين أوف جييك" الأمريكي، أن مسلسل The Witcher "ذا ويتشر" هو المسلسل الأعلى مشاهدة لهذا العام، برصيد 76 مليون مشاهدة.

ويرصد الموقع قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة على نتفليكس.

1. Extraction (إكستراكشن): فيلم أكشن للنجم كريس هيمسوورث، حقق 99 مليون مشاهدة.





2. Bird Box (بيرد بوكس): فيلم رعب للنجمة ساندرا بولوك، حقق 89 مليون مشاهدة.





3. Spenser Confidential (سبنسر كونفدينشال): فيلم أكشن للممثل الأمريكي مارك والبيرج، حقق 85 مليون مشاهدة.





4. 6 Underground (تحت الأرض): فيلم أكشن وحركة للممثل رايان رينولدز، حقق 83 مليون مشاهدة.

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5. Murder Mystery (لغز جريمة فتل): فيلم كوميدي رومانسي للممثلة جينيفر أنيستون وآدم ساندلر، حقق 73 مليون مشاهدة.





6. The Irishman (الأيرلندي): فيلم جريمة ودارما من بطولة روبرت دي نيرو وإخراج مارتن سكورسيزي، حقق 64 مليون مشاهدة.





7. Triple Frontier (تربل فرونتير): فيلم أكشن للنجم بن أفليك، حقق 63 مليون مشاهدة.





8. The Wrong Missy (ذا رونج ميسي): فيلم كوميدي للممثل الأمريكي ديفيد سبيد، حقق 59 مليون مشاهدة.





9. The Platform (المنصة): فيلم رعب درامي إسباني، حقق 56 مليون مشاهدة.





10. The Perfect Date (الموعد المثالي): فيلم رومانسي، حقق 48 مليون مشاهدة.



