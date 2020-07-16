طرح الإعلان الترويجي لفيلم فيديا بالان الجديد

طرحت القناة الرسمية لشبكة البث الرقمي "أمازون برايم فيديو" عبر موقع "يوتيوب" الإعلان الترويجي الأول لفيلم نجمة بوليوود "فيديا بالان" المرتقب "شاكونتالا ديفي- Shakuntala Devi"

ونقل موقع "إنديا توداي"، الهندي الناطق بالإنجليزية الإعلان الترويجي للفيلم، الذي من المقرر عرضه إلكترونياً مثل العديد من أفلام بوليوود التي سيتم طرحها عبر الإنترنت في ظل إغلاق دور السينما بسبب جائحة كورونا.

وقال الموقع أن فيديا، تجسد في هذا الفيلم شخصية عالمة الرياضيات الهندية المرموقمة "Shakuntala Devi" التي عُرفت باسم "الحاسوب الهندي".

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ويشارك في بطولة الفيلم، الفنان الهندي "جيسو سينجوبتا"، والنجمة الصاعدة "سانيا مالهوترا"، التي عرفت من دورها في فيلم "Dangal " مع النجم الكبير "عامر خان".

ويطرح الفيلم للعرض عبر منصة "أمازون برايم"، بداية من 31 شهر يوليو/تموز الجاري، وهو من إخراج "آنو مينون".



