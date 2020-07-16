تشارليز ثيرون ترغب في الانضمام لعالم المصارعة

عبّرت الممثلة الأمريكية الفائزة بالأوسكار تشارليز ثيرون عن استعدادها لدخول عالم المصارعة الحرة، ومصارعة اللاعبتين ساشا بانكس وبيكي لينش.

وصدر لـ"ثيرون" مؤخرًا فيلم أكشن على شبكة "نتفليكس" (The Old Guard - الحارس القديم)، واحتل فوراً صدارة قائمة عروضها الأكثر شعبية.

ووفقاً لموقع "فوكس سبورتس" الأمريكي، ذكرت الممثلة أن خبرتها في رقص الباليه ستجعلها مؤهلة بشكل كاف للمصارعة.

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جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة للممثلة مع المصارع كوفي كينجستون، حيث شجعها الأخير على خوض معركة حقيقية في الحلبة.

وبدورها، عبرت الممثلة عن حماستها واستعدادها لدخول عالم المصارعة في المستقبل، ومازحت الجمهور قائلة: "أنا متحمسة رغم أنني أعلم أنني سأهزم شر هزيمة، كوني لا أمتلك خلفية قتالية على الإطلاق".

وذكرت "ثيرون" أن الوقت الحالي بسبب ظروف فيروس كورونا لا يشجعها على أن تخطو خطوة جدية في تحقيق هذا الحلم، لكنها تظن أن الأمر رائع.