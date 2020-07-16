شكرا لقرائتكم وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفيت الممثلة الأميركية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسب ما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستغرام في وقت متأخر الأحد.

وقال ترافولتا (66 عاما): "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

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وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو، وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون، قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي (ميس تشيف) عام 1985، ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو (سيكريت أدميرير).

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.

وكتبت ابنتها إيلا ترافولتا على موقع إنستغرام: "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".