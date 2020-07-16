رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكشف ملامح الدورة الجديدة

يكشف الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في تمام السابعة من مساء الأربعاء 15 يوليو، المزيد من ملامح دورته الجديدة والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل.

يطل الدكتور علاء علي جمهور ومتابعو المهرجان والمسرحيون والصحفيون في مصر والوطن العربي في "لايف" على صفحة المهرجان الرسمية علي "فيسبوك"، معلنا عن فعاليات وملامح جديدة تميز الدورة.

كما يجيب الدكتور علاء عبدالعزيز عن أسئلة الصحفيين والمسرحيين الذين سيتابعون الـ"لقاء مباشر" ويشاركون فيه بتعليقاتهم.

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