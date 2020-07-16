منظمة الأمم المتحدة تمنح المطرب وائل جسار جائزة «الأب القدوة»

منحت منظمة الأمم المتحدة للفنون جائزة "الأب القدوة" الفنية لعام 2020 إلى المطرب اللبناني وائل جسار تكريماً له على مجمل أعماله الفنية.

وذكرت المنظمة في بيانها:"تتشرف منظمة الأمم المتحدة للفنون UNARTS بمنح المطرب الكبير وائل جسار جائزة الأب القدوة الفنية 2020 لبنان على مجمل أعمالكم الفنية المتميزة طوال مشواركم الفني العظيم".

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للفنون هي تجمع للفنانين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، وأنشئت عام 2014، ورسالتها إنسانية تدعو إلى السلام الدولي والتعايش التوافقي بين البشر في جميع أنحاء العالم، من خلال الفنون الراقية والحفاظ على التراث. وطرح جسار أخيراً فيديو كليب بعنوان "ماتغيبش ثواني" كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي وإخراج فادي حداد، وتم تصويره في لبنان وسط إجراءات وقائية عالية فرضتها جائحة كورونا.

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