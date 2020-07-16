سعد لمجرد يحتفل بحصوله على الدرع الماسي من «يوتيوب»

احتفل الفنان سعد لمجرد بحصوله على الدرع الماسي من «يوتيوب»، تكريما له على تخطي قناته 10 ملايين متابع، وسط تهاني جمهوره بذلك الإنجاز الكبير. ونشر لمجرد، عبر حسابه بموقع انستغرام، «فيديو» خلال لحظة تسلمه الدرع الماسي، موضحا أنه سعيد جدا بجمهوره الذي يشجعه للأبد. وتعد أغنية «عدى الكلام» أحدث أعمال لمجرد، والتي يغنيها لأول مرة باللهجة المصرية، وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما، وإخراج الفرنسي حكيم غراب. وكان من المفترض أن يطرح الأغنية مطلع الشهر الجاري، لكنه قرر تأجيلها بسبب الظروف التي يمر بها العالم العربي من فقدان أرواح عزيزة، مثل الفنانة رجاء الجداوي، والفنان محمود رضا، مؤسس الرقص الشعبي في مصر وغيرهما.

وكتب لمجرد مؤخرا، عبر خاصية «الستوري» على «انستغرام»، «احتراما لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنة».

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