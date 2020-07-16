تفاصيل بدء تصوير الفيلم التلفزيوني الوثائقي "معركة الجسور"

انطلق تصوير الفيلم التلفزيوني الوثائقي «معركة الجسور» بشكل استثنائي، رغم توقف عجلة الدراما منذ أكثر من 4 أشهر، نتيجة القيود الاحترازية التي فرضتها جائحة «كورونا».يحظى فيلم «معركة الجسور»، من إنتاج تلفزيون الكويت، بدعم من وزارتي الإعلام والدفاع، لخروج العمل بأعلى مستويات الجودة الفنية، باعتباره يؤرخ لفترة هامة من تاريخ البلاد، استعدادا لعرضه في ذكرى مرور 30 عاما على الغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس 1990.

وقال المخرج حمد النوري إن الفيلم يتم تصويره في 3 مواقع مختلفة، هي معسكر حربي ومنزل وخندق اجتماع

قادة الكتيبة، ويستغرق التصوير بين 3 و4 أيام، ويتضمن 25 مشهدا تقريبا، ومدته 45 دقيقة، استعدادا لعرضه مطلع أغسطس المقبل.

وأكد النوري أنه «لولا الدعم والتشجيع الذي حظي به العمل من قيادات التلفزيون لما خرج للنور، في ظل تلك الفترة التي تشهد توقف العمل الدرامي، لكن المسؤولين في الإعلام سهلوا مهمة التصوير بشكل استثنائي لخروج الفيلم في أقرب وقت، كما خاطبوا وزارة الدفاع، التي تمدنا بالمعلومات والمعدات الحربية والصور والوثائق وغيرها من الأشياء المهمة، لخروج الفيلم في أعلى صور الدقة التاريخية».

من جهته، ذكر الفنان عبدالرحمن العقل، لـ«الجريدة»، «أجسد دور بطل الفيلم، وهو قائد اللواء المدرع 35، من الجيش الكويتي العقيد الركن الراحل سالم مسعود السرور».

بدوره، أضاف الفنان عادل الفضلي: «أجسد دور النقيب جاسم أحد أفراد الكتيبة الذي يرأس عددا من الضباط، ويتعاون معهم في التصدي للعدو، كل حسب المهمة الموكلة إليه».

وأفاد الفنان خالد البريكي: «سعادتي لا توصف بتجسيد شخصية المقدم أحمد الوزان، الذي استبسل مع زملائه في مقاومة القوات الغازية».

من جهتها، أوضحت الفنانة انتصار الشراح: «أقدم دور أم الضابط مشاري، وأعيش مع حفيدتي الطفلة ملك بوزيد، وأجسد الجانب الآخر في حياة الضابط الذي يناديه الوطن فيلبي نداءه دون أن يستجيب لعاطفته ومخاوفه على بيته وأمه وابنته، فحماية وطنه هو حماية لكل الأمهات والأطفال».

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