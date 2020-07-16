شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى ينشر فيديو لطفلة صغيرة تقلد أدائه فى أغنية الحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب الإماراتي حسين الجسمى، عبر حسابه بموقع تويتر، مشاركة فيديو لطفلة تقلده خلال أدائه أغنية الحساس التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا جماهيرا كبيرا.

وكان النجم الاماراتى حسين الجسمي أحدث اغنياته التي تحمل اسم "الحساس" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلمات أحمد الصانع، وحققت حتى الأن 4 مليون ونف مشاهدة.









وشارك المطرب حسين الجسمى، بأغنيته "بو راشد العز"، من كلمات وألحان محمد الأحمد، عبر حسابه بموقع تويتر، تزامنًا مع عيد ميلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى الـ71، وعلق قائلاً: "كل عام وأنت بخير".

وفى وقت سابق، طرح النجم حسين الجسمى أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، وتعاون فى كلماتها مع الشاعرة "العُلا"، والتى بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية، والتى تقول "أنا أنت وفى المحبة إحنا روحين بجسد اختصرت الناس فينى واختصرتك عن سواك".

ولحن الجسمى الأغنية على مقام الكرد، وهو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتى لا تحتوى على الربع تون، لذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً.

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