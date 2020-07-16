شكرا لقرائتكم خبر عن عهدي صادق يظهر فى بيت صلاح جاهين برفقة غالية بن على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمع بيت الشاعر الكبير صلاح جاهين الفنان القدير عهدى صادق بالمطربة التونسية غالية بن على، وتناقش الثنائى عن العمل الأهم فى تاريخ الدراما المصرية ليالى الحلمية، وقدمت تحليلا للمسلسل الذى قدم أول أجزائه أوائل التسعينيات.

وكتبت بن على، على حسابها الشخصى على إنستجرام: فى "ليالى الحلمية" وبطريقة تكاد تكون كاريكاتورية (بمعنى الملخص) يسرد المسلسل تحول العقلية المصرية بداية من عهد الملك الى التسعينات ويمكن حتى ما قبل ثورة يناير .

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وأضافت: "فهمت أشياء كثيرة كنت أراها اليوم فى مصر ولم أفهم مصدرها، واستوقفتنى تلك اللحظات المهمة عند كل "تغيير"، لحظات تاريخية حاسمة لو اخترت اهمها فستكون تلك التى تتحدث عن كيف دخلت "المخدرات" مصر بطرق خبيثة خدمت مصالح "العدو" والتغيير الذى ساد وقتها وغير المجتمع..

وكانت آخر أعمال الفنان عهدى صادق مسلسل "الفتوة " بدور"عم مسعد"، الذى يعمل مع "حسن الجبالى"، الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، ويعمل معه فى محل النحاس، وطل علينا فى رمضان بوجهه البشوش المتفائل، بعد فترة كبيرة من الإنقطاع عن الظهور الفنى ، بعد إبداعه فى أدوار كثيرة مثل مسلسل ليالى الحلمية ، و زيزينيا وغيرها من الأدوار التى أمتعنا بها خلال مشواره الفنى.