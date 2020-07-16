شكرا لقرائتكم خبر عن واحد كان عاوز يتصور وأنا رفضت.. فيفي عبده توضح حقيقة تعرضها للتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت الفنانة فيفي عبده الجدل الدائر حول تعرضها للتحرش أثناء حضورها عزاء في الوسط الفني، مؤكدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنها لم تتعرض للتحرش في هذا الموقف.

وشاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، متابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة :"على فكرة دي مكنتش حالة تحرش زي ما كاتبين ده كان واحد عاوز يتصور وأنا رفضت احترامًا للعزاء اللي كنت فيه".



فيفي عبده

يأتي ذلك في الوقت الذي تصدرت فيه قضية التحرش التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فيما شاركت عدد من النجمات في حملة ضد التحرش بعنوان "افضحي متحرش" من بينهم الفنانة رانيا يوسف.

على صعيد آخر، شارك عدد من المشاهير فى الوسط الفني منهم الفنانة ياسمين غيث والستايلست مى جلال والفنان عمر الشناوي، في حملة بعنوان "متسكتيش على حقك"، لنشر عدد من التجارب مع التحرش ودعم الضحايا.

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ونشرت الفنانة ياسمين غيث فيديو لعدد من الفنانين والمشاهير يتحدثون به عن التحرش بداية من الكلام وحتي الاغتصاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد وتشجع بنات كتير مايسكتوش لو اتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للاغتصاب".

وتابعت: "فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش....فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك.. حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ماعرضت عليهم الفكرة و ماترددوش يكونوا جزء من الفيديو. و حابة أشكر صاحبي و أخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر علي شغله علي الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهارده".

وكانت الفنانة ياسمين غيث قد كشفت مؤخرًا في فيديو عن تعرضها للتحرش فى مرحلة الدراسة من أحد المدرسين في المرحلة الثانوية، مؤكدة أن هذه الواقعة تسببت فى صدمة كبيرة لها مما أدي إلى تركها المدرسة، موجهة النصيحة للأمهات بضرورة سماع بناتهن ودعمهم فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.

وقالت ياسمين فى فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أنا حصلتلي حادثة وأنا فى تانية ثانوي اذيتني وعشان كدة انا فكراها لغاية دلوقتي المدرس كان بيدرسلي كيمياء كان سبب اني اكره المادة والمدرسة كان من النوع اللي بيلمس بطريقة مش مريحة و بيعمل ده مع اي بنت وكان معروف ومحدش خد معاه اي إجراء لأنه كان في منصب كبير فى المدرسة ولما حاول يمسكني بطريقة مش مريحة مسكتش وهزقته".