شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجمات لبنان يفضلن الإطلالات الصيفية باللون الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إطلالات نجمات لبنان تحظى باهتمام كل جماهير الوطن العربى، لذلك تُعد الأهم بالنسبة إليهن من مضمون الأعمال التى يقمن بها، وتحاول كل واحدة منهن خطف الأنظار بالشكل الذى تظهر به وما ترتديه، وتحاول أيضا أن تكون أفضل من أى فنانة أخرى، وكل واحدة تتباهى بالمكان الذى تشترى منه ملابسها، ومن أى براند، ولكنهن يتفقن فى شىء واحد، وهو أن الأسود اللون المفضل لهن، وأنه ملك الألوان، سواء فى السواريهات أو الكاجوال، وهذا ما نراه فى ملابس هيفاء وهبى، حيث إن معظمها باللون الأسود، وكذلك المطربات إليسا وميريام فارس ونوال الزغبى ومايا دياب.

مايا دياب

ويقول خبراء الموضة عن السيدة أو الفتاة التى ترتدى اللون الأسود، إنها تتميز بشخصية مختلفة عن الجميع، إذ إنها تميل إلى الوحدة وعدم الثرثرة، وأيضا إلى كتم مشاعرها وما يدور من أفكار فى خواطرها، كما أن محبى هذا اللون بشكل عام يتمتعون بقوة الشخصية، ويحبّون أن يحظوا بمكانة عالية فى المجتمع، كما يحبّون أن تكون لهم هيبة بين الناس.

مايا دياب

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الاستقلالية والتمرد، يتمتّع بهما محبو اللون الأسود باستقلالية كبيرة، فهم لا يتبعون من حولهم، بل يمتلكون مفاهيمهم الخاصة، ويعيشون حياتهم بطريقتهم الخاصة التى لا تتعلق بأحد من الناس.

إليسا

ميريام فارس