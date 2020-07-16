وفاة ابنة شفيق نور الدين.. شقيقها فنان شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفت مساء اليوم الخميس سمية، شقيقة الفنان نبيل نور الدين، وابنة الفنان الكبير الراحل شفيق نور الدين.

وأعلن ابن شقيقها "إيهاب" خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله عمتي سمية شفيق نور الدين.. اللهم ارحمها وادخلها فسيح جناته".

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شفيق نور الدين، هو أحد نجوم زمن الفن الجميل، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية، بينها "مراتي مدير عام"، "عيلة الدوغري"، "القاهرة والناس"، "بنك القلق"، "معبودة الجماهير"، "الحياة حلوة"، "عدو المرأة"، "أمير الدهاء"، "إسماعيل ياسين في السجن".

أما الفنان نبيل نور الدين، فمن أعماله "العصيان"، "حكايات بنات 4"، "الآنسة فرح"، "قيد عائلي"، "قابيل"، "قصة الأمس"، "أصحاب المقام الرفيع"، "البؤساء"، "عائلة الأستاذ شلش"، "أريد حبا وحنانا" و"الصعود إلى الهاوية".