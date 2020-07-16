فيديو| زوج نانسي عجرم يجيب: لماذا أطلق 18 رصاصة على مقتحم فيلته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عرضت منصة "شاهد" الإليكترونية فيلمًا وثائقيًا عن حادث السطو المسلح على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، والذي وقع في يناير الماضي.

وخلال الفيلم رد فادي الهاشم على سؤال لماذا أطلق 18 رصاصة على القتيل؟، قائلًا: "أنا مش شايف حالي بطل، أنا عملت الشيء اللي كان لازم أعمله ومفيش خيار، بدك تحمي بيتك وعيلتك شو ما كانت الطرق".

وأضاف، خلال الفيلم الذي طُرح بعنوان "الرواية الكاملة": "فوجئت باقتحام منزلي، ولم أستطع التفكير في شيء، وعندما بدأ القتيل بإطلاق النار لم أفكر وواجهته بالجهة المقابلة"، موضحًا: "قوصته في إيده وبعدين اختفى ما عاد شوفته، صرت عم قوص في العتمة بعدة رصاصات دون وعي، حسيت حالي عم بتقوص".

وكان منزل نانسي عجرم بمنطقة نيو سهيلة بجبل لبنان، قد تعرض لسطو من قبل أحد الملثمين في 5 يناير الماضي؛ ليقتل "الهاشم" الملثم في قضية هزت الرأي العام وقتها.