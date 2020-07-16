إيرادات الأربعاء.. "Bloodshot" الأول و"force of nature" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري، بخمسين دار عرض، من إيرادات أمس الأربعاء 15 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 20 ألفا و127 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم "force of nature" بطولة Mel Gibson، وبلغ إيراداه أمس 19 ألفًا و425 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 17 ألفًا و912 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم التحريك "The Academy of magic" والذي حقق 8 آلاف و244 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 5 آلاف و332 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Debt collector 2" بطولة Scott Adkins، بعد تحقيقه 5 آلاف و245 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 4 آلاف و899 جنيهًا، وذهب المركز الثامن لفيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 4 آلاف و856 جنيها، وفي المركز التاسع جاء فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 4 آلاف و765 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 3 آلاف و213 جنيها.