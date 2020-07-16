بعد "البوستر" المثير للجدل.. زوج سلاف فواخرجي: "موفقة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علق المخرج والممثل السوري وائل رمضان، زوج الفنانة سلاف فواخرجي، على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "شارع شيكاغو".
وشارك "رمضان"، متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للبوستر الدعائي، وعلق: "بعدستي، موفقة سولاف الغالية".
وأثار الملصق جدلًا كبيرا، منذ طرحه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض خادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل بسببه.
مسلسل" شارع شيكاغو" كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي، وتم تأجيله نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو بطولة سلاف فواخرجي، مهيار خضور، شكران مرتجي، دريد لحام، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، ومن إخراج محمد عبدالعزيز.
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