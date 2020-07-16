فن ومشاهير

صور جديدة من خطوبة أمينة خليل وعمر طه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر موقع "عرب وود"، صورًا جديدة للفنانة أمينة خليل والمهندس عمر طه، من حفل خطبتهما الذي أقيم في أجواء عائلية اقتصرت على الأهل والمقربين، بسبب فيروس .

أمينة خليل وعمر طه، جمعتهما علاقة صداقة، واحتفلت "أمينة" بعيد ميلاد "عمر" في مايو الماضي وسط أفراد عائلته، كما ظهرا في أكثر من مناسبة معا، منها حضورهما حفل النجم عمرو دياب.

وعُرض لأمينة خليل مؤخرا مسلسل "ليه لأ" عبر منصة "شاهد"، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي ‏أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎

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