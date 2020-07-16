إيرادات الأربعاء.. "لص بغداد" في الصدارة و"بنات ثانوي" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض السينمائي منذ قرار مجلس الوزراء بإعادة فتحها الجمهور، على ألا يزيد عددهم عن 25 % من الطاقة الاستيعابية لكل قاعة.

وتنافس أمس الأربعاء 15 يوليو، على إيرادات شباك التذاكر 4 أفلام، هي: "لص بغداد"، "صندوق الدنيا"، "الفلوس"، "بنات ثانوي"، وحققت الأفلام مجتمعة 27 ألفًا و548 جنيها، موزعة على النحو التالي..

لص بغداد

جاء فيلم "لص بغداد" في المرتبة الأولى، محققًا 13 ألفًا و206 جنيهات.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

الفلوس

في المركز الثاني يأتي فيلم "الفلوس"، وحقق أمس إيرادات قدرها 13 ألفًا و130 جنيها.

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فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

بنات ثانوي

حصل فيلم "بنات ثانوي" على المركز الثالث بشباك التذاكر، بعد تحقيقه 898 جنيها.

فيلم "بنات ثانوي" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، مايان السيد.

صندوق الدنيا

فاز بالمركز الرابع فيلم "صندوق الدنيا"، محققًا 314 جنيهًا.

فيلم "صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.