تراند اليوم : زوج نانسي عجرم يكشف مفاجأة بشأن إطلاقه 18 رصاصة بجسد محمد الموسي

كشف الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، معلومات مثيرة ولأولي مرة حول إطلاقه 18 رصاصة في جسد الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم فيلته بدافع السرقة في يناير الماضي.

وقال فادي الهاشم في تصريحات بفيلم ”الرواية الكاملة“ الذي عرضته منصة ”شاهد vip“، على مدار ساعة ونصف الساعة اليوم الخميس : ”أنا ما شوفته.. لأني راكض ضهري حسيته رايح ناحية أوضة النوم بيطلع على اليمن“.

وأضاف فادي الهاشم في مقطع فيديو تم تحميله من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيلم قائلا: ”هو دوغري حاطط فرد بوجهي يعني بدك تحمي حالك وتحمي عيلتك بشو ما كانت الطرق“.

واستطرد زوج نانسي عجرم: ”قوصته بإيده وبعدين اختفى ما عاد شوفته صار جوه هو جوه الأوضة بالعتم وأنا صرت عم بقوص بالعتم بدو أعرف إذا كنت عم صيبه ولا لأ“.

وتابع الهاشم: ”بعدين أنا ما كنت مصدق ما كان خاطر على بالي وبعدين أخبروني الشباب بعدين .. أنا بالنسبة لإلي كنت عايش بقلب الحدث أنا كنت عم بتقوص أنا حسيتت حالي عم بتقوص لأني بسمع صوت فردي وإنه عم بيقوصني كمان“.

وأردف طبيب الأسنان الشهير في لبنان قائلا: ”أنا ما بحس حالي بطل أنا عملت اللي كنت شايف حالي كان لازم أعمله وعملت الشيء اللي ما تركلي خيار أعمل غيره“.

واختتم فادي الهاشم: الإنسان وقت الموت بيكون حاله إما ظالم أو مظلوم، بالحالة تبع الشخص اللي دخل بيتنا هذا شخص ظالم“.

يُذكر أن فيلا نانسي عجرم وفادي الهاشم في نيو سهيلة بلبنان، تعرضت للاقتحام في يناير الماضي من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن الموسى وهو ‏سوري الجنسية بدافع السرقة‎، كما أوردت التحقيقات وأقوال الأطراف في القضية.