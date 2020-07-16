تراند اليوم : بعد اتهامات الخيانة.. طليق روان بن حسين يكشف مفاجأة تقلب الموازين

علقّ رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، طليق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على إعلان الأخيرة انفصالهما في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، وسط تفاعل كبير بين المتابعين، متداولين الرسائل التي كتبتها باللغة الإنجليزية عبر "إنستغرام"، والتي كشفت فيها عن قصتها.

وطالب طليق روان بن حسين الجمهور بعدم الاستماع للقصة من طرف واحد، معقبًا بأن المتظاهر بالملائكية ربما يكون هو الشيطان، وكتب رسالته تلك عبر خاصية الاستوري: "أوعوا تسمعوا من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم".

ويعد هذا أول تعليق من يوسف المقريف الذي قالت عنه الكويتية روان بن حسين أنه نقل إليها مرضًا عبارة عن فيروس جنسي باسم HPV16، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب خيانته لها مع نساء مختلفات وبشكل عشوائي.

ويوسف المقريف هو رجل أعمال ليبي له العديد من الأعمال التجارية ويعرف عنه البعض أنه ملياردير وتزوج من مدونة الموضة والفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، وله منها ابنة وحيدة أطلقا عليها اسم "بيلالونا".