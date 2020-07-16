فن ومشاهير

إياد جمال يطرح أغنية جديدة بالأسواق

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طرح الفنان إياد جمال اغنيته الجديدة شبعان بالأسواق بعد النجاح الكبير الذي حققته أول أغانيه وكانت بإسم "راجل البيت" بعد ان تخطت نسبة مشاهدتها ملايين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكان الفنان إياد جمال قد بدأ في تصوير

الفيديو كليب الخاص بالأغنية في أحد أماكن التصوير بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأسبوع الماضي بعد وضع الرتوش الأخيرة،  الاغنية من كلمات وألحان مونتي، استايلست ديكور فريد عادل، تصوير سامح فوزي، إخراج تامر سليم، منتج فني مصطفي اش اش.

 

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جدير بالذكر أن الفنان  إياد جمال يستعد لإقامة حفلته القادمة في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى فى مدينة الإسكندرية احدي المدن الساحلية في فندق كنج مريوط تحت اسم الكبار ل رجل الأعمال علي والي.

 

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