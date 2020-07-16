إياد جمال يطرح أغنية جديدة بالأسواق

طرح الفنان إياد جمال اغنيته الجديدة شبعان بالأسواق بعد النجاح الكبير الذي حققته أول أغانيه وكانت بإسم "راجل البيت" بعد ان تخطت نسبة مشاهدتها ملايين علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان إياد جمال قد بدأ في تصويرالفيديو كليب الخاص بالأغنية في أحد أماكن التصوير بمدينة السادس من أكتوبر خلال الأسبوع الماضي بعد وضع الرتوش الأخيرة، الاغنية من كلمات وألحان مونتي، استايلست ديكور فريد عادل، تصوير سامح فوزي، إخراج تامر سليم، منتج فني مصطفي اش اش.
جدير بالذكر أن الفنان إياد جمال يستعد لإقامة حفلته القادمة في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى فى مدينة الإسكندرية احدي المدن الساحلية في فندق كنج مريوط تحت اسم الكبار ل رجل الأعمال علي والي.
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