وجه الفنان العالمي أميتاب باتشان رسالة شكر لجميع من طمئنوا عليه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح أميتاب باتشان قائلًا: تلقيت كل دعائكم ومحبتك وصلواتكم من أجل أكون بصحة جيدة، وذلك عبر الرسائل القصيرة، وتطبيقات السوشيال ميديا واتساب، إنستجرام، فيس بوك، وغيرهم من وسائل الاعلام الاجتماعية المتاحة .. امتناني

ليس له حدود ولكن بروتوكول المستشفى هو الذي يقييد، حيث لا أستطيع أن أستجيب للجميع.

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يذكر أن الفنان العالمي أميتاب باتشان شارك مؤخرًا في بطولة فيلم Badla، والفيلم من تأليف وإخراج سوجوي جوش، وبطولة كل من تابسي بانو، أمريتا سينج، شاروخان.